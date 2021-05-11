Arife günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arife günü kargo çalışma saatleri 2021

Arife günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arife günü kargo çalışma saatleri 2021

Arife gününde birçok iş yeri yarım gün çalışacak. Bu nedenle kargolarda işlem yapmak isteyen kişiler, kargoların çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, arife günü kargolar çalışıyor mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine saatler kaldı ve İslam alemi için Ramazan Bayramı heyecanı başladı.

Ramazan Bayramı öncesinde 12 Mayıs yani yarın Arife Günü yaşanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek arife gününde hangi kurumların açık, hangi kurumların kapalı olduğu merak konusu oldu.

Kargoların çalışma saatleri de merak edilenler arasına girdi. Arife günü kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, kargo firmalarının açıklamalarına odaklandı.

Şirketler, Ramazan Bayramı'nda tam kapanma nedeni ile farklı kararlar alabilecek. Bayram tatilinde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı hususu, firma genel merkezleri tarafından belirleniyor.

Peki arife günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? Arife günü kargo çalışma saatleri 2021...

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2021?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin tam kapanma döneminde denk geliyor olması nedeniyle merak edilmeye başlandı.

Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek. Arife günü ise bazı kargo şirketleri yarım gün bazıları ise tam gün hizmet veriyor.

Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması gerekiyor. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MNG KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

YURT İÇİ KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

ARAS KARGO

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı

PTT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 17.00

Cumartesi: 09.00 - 19.00

Pazar: Kapalı