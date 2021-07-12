Arifenin arifesi: Terviye günü nedir, neler yapılır? Terviye günü ne zaman?

Terviye, Arife gününden bir önceki güne denir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Zilhacce ayında yer alan Terviye günü nedir, ne zamana denk gelir ve neler yapılır? İşte detaylar...

İslam dünyası için önemli bir gün olan Terviye günü, Arife gününden bir önceki gündür.

Terviye günü, hacıların bu günde susuz bir alanı geçmeye hazırlıklı olmak üzere, develeri suya kandırdıkları yani suladıkları gündür. Bu günü ibadetle geçirmenin sevap kazandıracağına inanılır.

Hac ve kurban ayı olan Zilhacce ayının sekizincü gününe denk gelen Terviye nedir ve neler yapılmalıdır sorusu müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Peki Terviye günü ne zaman, hangi gün? Terviye gününde neler yapılmalıdır? İşte ayrıntılar...

TERVİYE NE DEMEK?

Terviye, TDK sözlüklerine göre ‘’düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak’’ anlamına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Hicri Takvim aylarından biri olan Zilhicce ayı'nin 8. günü olan Terviye Günü'nün anlam ve önemi büyüktür. Bu mübarek günde yapılacak her ibadet büyük sevaptır.

Hac ibadetinin yapıldığı ay olan Zihilce aynın, 8. günü Terviye günüdür. Arife gününden bir önceki gün olan Terviye gününde oruç tutanın, bazı hadis-i şeriflere göre 1 yıllık günahları silinir.

Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu rivayet edilir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Zihilce ayının 8. Günü olan Terviye günü bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe denk geliyor. Arife günü ise bu yıl 19 Temmuz 2020 Pazartesi günü idrak ediliyor.

Terviye gecesi akşam namazı ile başlar sabah namazı ile biter.

TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ

Zilhiccenin sekizinci günü Mekke’de sabah namazını kılıp güneş doğduktan sonra Mina’ya gitmek, geceyi orada geçirmek, arefe günü güneş doğduktan sonraki zamana kadar Mina’da kalmak, böylece öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namazı orada eda etmek sünnettir (Müslim, “Ḥac”, 147; İbn Mâce, “Menâsik”, 84; Dârimî, “Menâsik”, 34).

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.”

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Allah’ı çok zikretmek. Allah’ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah’ı çok zikretmek sünnettir.

Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.