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    Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu

    3 ay boyunca Arin'de konaklayan flamingolar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
    • 21.08.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:33
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    Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu

    Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyü kenarında bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşların uğrak yeri oldu.

    Son yıllarda gölde yoğun olarak görülen flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nden göç ediyor.

    Havalar soğuyunca Afrika ülkelerine göç ediyorlar

    3 ay boyunca Arin'de konaklayan flamingolar, havaların soğumasının ardından Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor.

    DHA'nın aktarımına göre; göldeki flamingolar, şehir dışından gelen fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

    Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu ViDEO

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #1

    "Bizler için inanılmaz heyecan verici ve şaşırtıcı oldu"

    Flamingo güzelliğini fotoğraflamaya geldiklerini belirten Adilcevaz Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Derneği (AGFODER) Başkan Yardımcısı Cengiz Velioğlu, "Flamingoların muazzam görüntülerini çekip, bunları arşivlerimize kattık. Burada çok güzel görüntülerle karşılaştık. Bizler için inanılmaz heyecan verici ve şaşırtıcı oldu. Buraya gelen flamingolar, havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç ediyor. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #2

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #3

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #4

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #5

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #6

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #7

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #8

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #9

    Arin Gölü nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu #10


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