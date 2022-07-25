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- Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı
Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı
İçinde 218 yolcusu bulunan 35 metre boyundaki yolcu gemisi Bodrum-Kos Adası arasında makine arızası yaparak, açık denizde sürüklendi.
- 25.07.2022 - 20:11
- Güncelleme : 25.07.2022 - 20:12
Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki yolcu gemisi Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM-6 hızlı tahliye botu sevk edildi.
218 yolculu feribot kurtarıldı
İHA'nın haberine göre içinde 218 yolcusu ile açık denizde sürüklenen Sea Star Makri isimli yolcu gemisi Kıyem-6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı.