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    Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı

    İçinde 218 yolcusu bulunan 35 metre boyundaki yolcu gemisi Bodrum-Kos Adası arasında makine arızası yaparak, açık denizde sürüklendi.
    • 25.07.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 20:12
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    Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı

    Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki yolcu gemisi Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde makine arızası yaptı.

    Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM-6 hızlı tahliye botu sevk edildi.

    218 yolculu feribot kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre içinde 218 yolcusu ile açık denizde sürüklenen Sea Star Makri isimli yolcu gemisi Kıyem-6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı.

    Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı #1

    Bodrum-Kos arasında arızalanan feribot, yolcularla birlikte kurtarıldı #2


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