Arjantin’de kanoyla dans eden balina

Arjantin’de kanoyla dans eden balina

Kano süren kadınla, balinanın yakınlaştığı anlar tesadüfen kameralara yansırken, izleyenleri hayran bıraktı.

Arjantin’de bir fotoğrafçı, kano süren bir kadının balinayla birlikte ilerlediği anları yakaladı.

Sosyal medyada hızla yayılarak izleyenlerin beğenisini toplayan drone görüntüleri, balinayla dans eden kadına kadar ulaştı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR TESADÜF"

Doğum gününde kano sürmeye çıktığını ifade eden Analia Giorgetti, tesadüfen çekilen görüntülerin "olağanüstü" olduğunu ifade etti.

Kanoya yaklaşarak adeta dans edercesine ilerleyen balina, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı VİDEO



