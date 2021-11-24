Arkadaşınızın sizi kıskandığını gösteren 11 işaret

Arkadaşınızın kıskançlığa bağlı davranışları, her zaman fark edebileceğiniz boyutta olmayabilir. Ancak bunu anlamanın birkaç yolu var. Arkadaşınızın sizi kıskandığını gösteren 11 işareti derledik.

İnsanlık tarihiyle birlikte var olan bir duygu olan kıskançlık, hem sahip olduğunu yitirebileceği hem de başkalarının sahip olduğuna kendisinin de sahip olması gerektiği düşüncesiyle beliren bir duygudur. Yani kısacası, ‘başkalarında olmasın bende olsun’ demenin bilimsel adıdır.

Hepimizin doğasında bulunan oldukça sıradan bir duygu olan kıskançlık, insan ilişkilerine zarar veren bir noktaya gelebiliyor. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinin zedelenmesine neden olan kıskançlığa bağlı davranışlar, ne yazık ki her zaman fark edebileceğimiz boyutta olmayabiliyor.

Özellikle yetişkinlik döneminde ciddi problemlere yol açabilen kıskançlık, ister romantik bir ilişkide ister arkadaşlık ilişkisinde olsun bulunduğu her ilişkiyi toksik bir hale sokuyor.

Ancak birkaç ufak detay ile arkadaşınızın sizi kıskanıp kıskanmadığını, hakkınızda olumsuz duygular besleyip beslemediğini anlayabilmeniz mümkün.

Peki birinin sizi kıskandığını nasıl anlarsınız? Aslında cevap düşündüğünüzden çok daha basit. İşte etrafınızda “dost gibi” görünüp kuyunuzu kazan kişileri fark edebilmenizi sağlayan 11 işaret...

İLTİFATLA KARIŞIK AŞAĞILAR

Eğer arkadaşınız, sizi bitmeyen iltifat yağmurlarına tutuyorsa bu övgüleri dikkatlice dinlemekte fayda var. Sizi gerçekten kıskanan bir arkadaş, pasif agresif aşağılamalarını gizlemek için abartı övgülerin arkasına sığınıyor olabilir.

Örneğin, yeni bir iş bulduğunuzda arkadaşınız, "Bu harika ancak bu kadar deneyimsiz insanları işe almaları alışılmadık bir durum ama yine de tebrikler." diyerek size iltifat ediyor gibi gözükebilir.

HATALARINIZDAN TATMİN OLUR

Uzun zaman önce yaptığınız bir hata olduğunda veya bir kayıpla karşı karşıya kaldığınızda, kıskanç arkadaşınız size "Ben söylemiştim" diyen ilk kişi olacaktır.

Eğer arkadaşınız başarısızlıklarınızdan mutlu ve tatmin olmuş hissediyorsa bu durum sizi kıskandığının en belirgin kanıtlarından biridir. Bu nedenle arkadaşınızın sizin kendinizi kötü hissettiğiniz bir durumda nasıl davrandığını gözlemlemek önemlidir.

Çevrenizde sizin başarısızlıklarınızı başkalarının gözüne sokmaya çalışan biri varsa ondan hemen uzaklaşın.

UZAK DURMAK İÇİN BAHANELER UYDURUR

Arkadaşınızın sizden uzaklaşmaya çalışıp çalışmadığına dikkat edin çünkü başarınız onları geri püskürtebilir.

Her zaman "meşgul" olduklarını söylemeye başlayabilir veya sizi görmemek için başka bahaneler bulabilirler. Ayrıca sosyal çevrenizde başkalarıyla birlikte olmak için zaman ayırdıklarını fark edebilirsiniz.

HAKKINIZDA DEDİKODULARA HAZIR OLUN

Bazen arkadaşınız bile sizi kıskandığının farkına varmayabilir. Özellikle kendileri için istedikleri bir şeyi başarırsanız, "hoşlanmama" duygusu ortaya çıkabilir. Bu durumda arkadaşınız, sizin hakkınızda pek de iyi olmayan fikirlerini başkalarıyla paylaşmaktan hiç çekinmez.

Ayrıca sizi başkalarının önünde küçük düşürmekten zevk alarak sizden daha iyi göründükleri algısını yaratmaya çalışabilir. Arkadaşınızla bu konuda yüzleşmeye karar verdiğinizde, muhtemelen "farklı" veya "kibirli" olduğunuzu söylemek gibi bir tepkiyle karşılaşacaksınız.

BAŞARILARINIZI KÜÇÜMSER

Birini kıskandığınızda onun başarısını kabul ve takdir etmek, düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. Bu nedenle kıskanç bir arkadaş, kendisini kötü hissedeceği için başarınızı takdir etmek yerine küçümseme yöntemine başvurur.

İyi haberleriniz varsa, hak etmediğinizi hissettirecek olumsuz bir şey aramaya başlayabilir. "Henüz kutlama, yıl sonuna kadar birkaç sınavımız daha var" gibi.

BAŞARILARIYLA ÖVÜNÜR

Kıskanç bir arkadaşın, başarınızın önemini küçültmesinin başka bir yolu daha var. Sizden daha fazlasına sahip oldukları gerçeğine vurgu yaparak sizin başarılarınız hakkında yorum yapabilirler.

Dikkatleri kendi başarılarına çekmek istedikleri için başardıkları şeyleri anlatıp durmaktan ve sizin başarılarınızı önemsizmiş gibi göstermekten kaçınmazlar. "Bir zamanlar bundan çok daha zor bir konu için en yüksek puanı aldım" gibi.

"YALNIZCA ŞANSLI" OLDUĞUNUZU İDDİA EDER

Bir oyunu kazanmak gibi olumlu durumlarda, " şanslısın" demek anlaşılabilir bir durumdur. Ancak arkadaşınız, çok çalıştığınızı bildiği bir iş pozisyonu için işe alındığınızda şanslı olduğunuzu söylüyorsa, bu iyi bir işaret değildir. İyi bir partneriniz varsa, ilişki durumunuz için de aynı şey söylenebilir.

SÜREKLİ YANINIZDA OLMAK İSTEYEBİLİR

Sizden kaçıp uzaklaşmaya çalışacak kıskanç insanlar varken, her saniye sizinle dip dibe olmaya çalışacak diğer bir kıskanç arkadaş türü de var.

Bazı araştırmalar, bu tür kıskançlığın insanları bir araya getirebileceği ancak iyi bir şekilde olmadığı sonucuna vardı. Yani bu durum, gerçek bir arkadaşla birlikte olmakla aynı duygu değildir.

SİZİ TAKLİT EDEBİLİR

Kıskanç bir arkadaş, pek çok alanda sizden daha başarılı olmayı hedefler. Bu nedenle sizi taklit etmeye başlayabilir. Kıyafetlerinizi, konuşma tarzınızı, mimiklerinizi, hobilerinizi hatta hedeflerinizi kopyalayabilirler.

Sizin sahip olduğunuz niteliklerinizi beslemeye ve onları kendilerininmiş gibi göstermeye çalışabilir ve bu durumu bir takıntıya dönüştürebilirler.

KASTEN KÖTÜ TAVSİYELER VERİR

Kıskanç bir arkadaşın başarılarınızı küçümseyeceğinden bahsetmiştik. Eğer bunu başaramazlarsa bu defa tercihlerini yolunuza taş koymaktan yana kullanırlar.

Sizi çabalamaktan ve başarmaktan vazgeçirmek için kötü tavsiyelerde bulunur, motivasyonunuzu kırarlar.

SİZİNLE REKABET EDER

Kıskançlık duygusu, beraberinde rekabet duygusunu da getirir. Kıskanç insanlar, konu fark etmeksizin sizinle bir yarış içerisine girmeye çalışır. Sizin yapmanız gerekense bu kışkırtmalara kanmamak!