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    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi

    Arnavutköy, seyahat dergisi Time Out'un, dünyanın en havalı semtleri listesinde, 40 semt arasında kendine yer buldu.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 16:39
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    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi

    İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle ele alarak belirlediği dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı.

    40 SEMTİN ARASINA GİRDİ

    40 semtin yer aldığı listeye, Türkiye’den sadece İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy semti girdi.

    Dergi listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı.

    Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.

    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi #1

    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi #2

    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi #3

    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi #4

    Arnavutköy, dünyanın en havalı semtleri listesine girdi #5

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