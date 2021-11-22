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Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi

Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi

İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı, kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere geriledi.