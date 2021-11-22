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Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi
İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı, kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere geriledi.
- İHA
- 22.11.2021 - 09:43
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:46
İstanbul’da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor.
Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri.
SU SEVİYESİ AZALDI
İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.
BAZI BÖLGELERİ KURUDU
Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.
Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.
Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda sular çekildi VİDEO