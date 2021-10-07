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    Arnavutköy'de aç kalan tilki, evin bahçesindeki ekmeği alıp kaçtı

    Aç kaldığı anlaşılan bir tilki, bölgedeki bir evin bahçesine girdi. Bahçede bulduğu ekmeği alan tilki, ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:02
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    Arnavutköy'de aç kalan tilki, evin bahçesindeki ekmeği alıp kaçtı

    Havaların soğumasıyla birlikte hayvanların yiyecek bulması da zorlaştı.

    İstanbul Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak için evlerin olduğu alana ilerledi.

    BAHÇEDEN EKMEK ALDI

    Bir evin bahçesine giren tilki, bahçede bulduğu ekmeği aldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Görütnülerde tilki, bahçeden çıkıp ormanlık alanda tekrar gözden kayboldu.

    Tilkinin bahçeye girdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy'de aç kalan tilki, evin bahçesindeki ekmeği alıp kaçtı VİDEO

    Arnavutköy de aç kalan tilki, evin bahçesindeki ekmeği alıp kaçtı #1

    Arnavutköy de aç kalan tilki, evin bahçesindeki ekmeği alıp kaçtı #2

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