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    Arnavutköy'de binayı yüzlerce kene istila etti

    Arnavutköy'de bir binanın dış duvarlarında görülmeye başlanan keneler daire içlerine kadar girmesi tedirgin etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 12:28
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    Arnavutköy'de binayı yüzlerce kene istila etti

    İstanbul'un Arnavutköyilçesi  İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir bina kene istilasına uğradı.

    Binanın dışını saran keneler daha sonra daire içlerine kadar yayıldı. Bina da yaşayanlar büyük panik yaşadı.

    İçerisinde küçük çocuklarında bulunduğu 13 kişinin yaşadığı apartman sakinleri dışarı çıktı.

    "Korkudan dışarıya çıktım"

    İHA'ya konuşan apartman sakini Gülçiçek Pişket, “Küçücük hayvan nereden geldi birisi mi attı bilemiyoruz ki. Ben zaten yaşlıyım çocuklar var korkudan dışarıya çıktım, dışarıda oturdum. Sabaha kadar rahatsızlandım burada hayvan dolu, hep pislik ondan da olabilir. Ben hem yaşlıyım hem hastayım.” dedi.

    Arnavutköy'de binayı yüzlerce kene istila etti VİDEO

    Arnavutköy de binayı yüzlerce kene istila etti #1

    "İçeriye kadar girmişler"

    Apartmanda yaşayan ve keneleri fark eden Semra Pişket de , “Sabah biz keneleri fark ettik burada hayvanlar var onlardan kaynaklımı bilmiyorum artık içeriye kadar girmişler zaten, çocuklarımız da dışarıya çıkıyorlar tedirgin olduk.” şeklinde konuştu.

    Arnavutköy de binayı yüzlerce kene istila etti #2

    Arnavutköy de binayı yüzlerce kene istila etti #3


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