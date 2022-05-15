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    Arnavutköy'de denizanası ve çöp yoğunluğu

    Arnavutköy'de yüzeyi istila den denizanası yoğunluğu tedirginliğe yol açarken, denize atılan çöpler ise dikkati çekti. Balıkçılar, çöplerin kendilerine zorluk yaşattığını belirtti.
    • 15.05.2022 - 15:26
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    Arnavutköy'de denizanası ve çöp yoğunluğu

    Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

    Herkesin sevdiği uğrak noktalarından olan Arnavutköy'de denizanalarının yüzeyi istila etmesi vatandaşların dikkatini çekti.

    Denizanalarının yanı sıra, çöplerin balıkçılara zor anlat yaşattığı görüldü. Pisliği ile vatandaşların tepkisini alan denizden poşet, kova ve tenis topu gibi çöpler çıktı.

    "Oltamıza çöpler takılıyor"

    DHA'nın haberine göre; Arnavutköy Sahili'nde balık tutan Fatih Karakuş, “Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. 2 tane çöp kutusu koymuşlar.

    Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları orada süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor." dedi.

    Arnavutköy de denizanası ve çöp yoğunluğu #1

    "Denizi hor kullanıyoruz"

    Sahilde balık tutan Bülent Vermez, “Denizanaları bizi etkiliyor, bir de denizde pisliği iyice topluyor. Oltamıza denizanası ve çöp takılıyor.

    Bazen balık bile çekemiyoruz. Çok pis deniz, hor kullanıyoruz. Denize çöp atılmaz, insanlarımızdan kaynaklanıyor. Burası bizim milli servetimiz" diye konuştu.

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