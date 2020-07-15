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- Arnavutköy'de elektrik teline takılan karga kurtarıldı
Arnavutköy'de elektrik teline takılan karga kurtarıldı
Bir binanın çatısında bulunan elektrik tellerine takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 15.07.2020 - 10:56
İstanbul Arnavutköy’de bir binanın çatısında bulunan elektrik tellerine karga takıldı.
Karlıbayır Mahallesi Ünsiyet Sokakta bulunan binanın çatısındaki elektrik tellerine karganın takıldığını gören bina sakinleri, kargayı kendi imkanları ile kurtarmayı denedi.
İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ
Uzun uğraşlar sonucunda takıldığı telden kurtarılamayan karga için itfaiye ekiplerine haber verildi.
Arnavutköy'de elektrik teline takılan karga kurtarıldı - VİDEO
KURTARILMA ANI KAYDEDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın çatısına çıkarak elektrik tellerine takılan kargayı, takıldığı kablolardan kurtardı. Karganın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.