Arnavutköy'de esnaf çözüm arıyor: 100 TL bozuk para getirene 1 ekmek bedava Madeni para sıkıntısı yaşayan fırın işletmecisi, bu problemini gidermek için ilginç bir çözüm üretti. İş yerinin camlarına 100 tane madeni para getirene 1 ekmek bedava yazıları asan esnaf, ilginç yöntemi sayesinde bozuk para sıkıntısından kurtuldu.

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İHA

Esnaftan bozuk para sıkıntısına çığır açan çözüm...

İstanbul'un Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir fırın işletmecisi, iş yerinde müşterilere para üstü verirken ve ekmek dağıttıkları işletmelere dağıtım yapıldığı esnada küsüratlı olan ekmek fiyatından dolayı çokça kullanılan madeni parada eksiklik yaşamaya başladı.

Yaşanan eksiklik bir süre sonra yapılan alışverişlerde problem oluşturmaya başlayınca fırın işletmecisi, madeni para eksikliğini gidermek amacıyla bir çözüm üretti.

"100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava"

İşyerlerinin camlarına "100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava" yazısı yazan esnaf, bu sayede bozuk para sıkıntısının bir süreliğine de olsa giderildiğini belirtirken iş yeri camlarında yazıyı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

"Şu an 1 aylık ihtiyacımızı giderecek kadar topladık"

Ürettikleri çözüm ile ilgili konuşan fırın işletmecisi Cüneyt Güneş, şu ifadeleri kullandı:

25 senedir bu işi yapıyoruz, bozuk parayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Biz böyle bir çözüm bulduk, gören komşular falan da getiriyorlar. Yazıyı gördükten sonra getiren oldu, görenler gerçek mi diye soruyor biz veriyoruz ama almıyorlar. Şu an 1 aylık ihtiyacımızı giderecek kadar topladık, vatandaşlardan ricamız bozuk paralarını esnafa versinler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)