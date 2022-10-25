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    Arnavutköy'de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu

    Ev sahipleri tarafından kapıda bırakılan çifte, kaymakamlık sahip çıktı. Bugün yeni evlerine yerleşen yaşlı çift, bu süreçte çocuklarının kendilerini aramadığını söyledi.
    • 25.10.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:40
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    Arnavutköy'de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu

    Son zamanlarda artan ev sahibi mağdurlarından yaşlı çift de nasibini almıştı.

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda, Altıparmak ve Ayşe Doğan çifti, evlerine girmek istedikleri sırada kapılarının kilitlerinin değiştiğini fark etti.

    Ev sahibi tarafından habersizce değiştirilen kilit, yaşlı çifti mağdur etti.

    Ev sahibine işlem yapıldı

    Gözyaşları içinde polis ekiplerinden yardım isteyen çifte, Arnavutköy Kaymakamı yardım etti.

    Bunun üzerine Doğan çifti evlerine geri dönmüş, ev sahibine de konut dokunulmazlığının ihlali suçundan işlem yapılmıştı.

    Arnavutköy de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu #1

    Çift yeni evlerine kavuştu

    Yaşadıklarını gözyaşları eşliğinde anlatan Doğan yaşlı çift gündem olmuş, çok sayıda yardım teklifi gelmişti.

    DHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra Kaymakamlığın girişimiyle çifte 2+1 eşyalı daire kiralandı.

    Bugün teslim edilen yeni evlerine yerleşen Doğan çifti, çok mutlu olduklarını ifade etti.

    Arnavutköy'de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu VİDEO

    Arnavutköy de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu #2

    "Sokaklardan hurda bile topladı"

    Bu süreçte çocuklarının kendilerini aramadığını söyleyen Ayşe Doğan, "Yalnızca mühendis olan torunum geldi, bizleri ziyaret etti. Ama o da gitti ve bir daha gelmedi." dedi.

    Eşi Altıparmak Doğan'ın yıllarca çalışıp ailesine baktığını söyleyen Doğan, "Sokaklardan hurda bile topladı. Oğullarım bir gün olsun, 'Baba neden hurda topluyorsun' demedi." diye konuştu.

    Kira yardımı yapılacak

    Arnavutköy Kaymakamlığı ve Belediyesinin, Doğan çiftine kira yardımında da bulunulacağı ifade edildi.

    Arnavutköy de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu #3

    Arnavutköy de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu #4

    Arnavutköy de evsiz kalan yaşlı çift yeni yuvalarına kavuştu #5


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