Arnavutköy'de kıyıya yunus balığı vurdu

Karaburun Sahil kıyısında ölü yunus balığı gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde sahil kıyısında ölü yunus balığı bulundu.

Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, balığın yanına gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etti.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Sahilde dolaşırken yunus balığına rastlayan Selçuk Işık, “Sahilde tur atıyorduk, geçerken gördük. Görünce şaşırdık, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Neden öldüğünü bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.