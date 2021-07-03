Arnavutköy’de maskelerden duvar ördüler

Maskelerini bir duvarın üzerindeki demirliklere koyan onlarca kişi duvarın üstüne adeta maskeden korkuluk ördü. Görenlerin şaşırdığı duvarı mahalleli “Pandemi hatıra duvarı” olarak adlandırdı.

Koronavirüsün son zamanlarına yaklaşırken İstanbul Arnavutköy’de ilginç bir hatıra duvarı oluştu.

Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan ve bir okulun hemen yanında bulunan inşaat duvarı yüzlerce maske ile örüldü.

Okuldan çıkan çocukların ve yoldan geçenlerin maskesini duvarın üstündeki demirlik alanlara taktı. Maskelerle örülü duvarı gören mahalleli, burayı korona virüs Hatıra Duvarı olarak adlandırdı.

"KÖTÜ BİR HATIRA OLACAK KALACAK"

Mahalle de yaşayan Mert Acuner, “Ben burada oturuyorum ve okuldan çıkan çocukları izliyorum grup halinde çıktıkları için her gün 10 - 15 tane çocuk buradan geçiyor. Bir tanesi buraya maskesini astı ondan sonra bu hale geldi. Değişik bir görüntü oluşmuş burada ama tehlikeli de olabilir bilemiyorum. Normalde duvarın üstünün tel ile örülü olması gerekirken bizim duvarımız maske ile örülü. İlerleyen süreçte virüs bitecek malum aşılarımız geldi burası da bize pandemiden sonra kötü bir hatıra duvarı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'deki pandemi hatıra duvarı VİDEO