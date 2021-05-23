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    Arnavutköy'deki çocukların, kağıt toplama aracıyla eğlencesi

    Kağıt toplayarak ailesine destek olan 5 kardeşin eve dönüş yolunda kağıt topladıkları araçları ile eğlenceli vakit geçirdikleri anlar renkli görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 09:56
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    Arnavutköy'deki çocukların, kağıt toplama aracıyla eğlencesi

    İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, geri dönüşümde kullanılabilen atıkları toplayarak ailelerine destek oluyor.

    Gün içerisinde çöp konteynırlarını ve sokakları gezerek kağıt toplayan kardeşler, akşam evlerinin bulunduğu bölgeye topladıklarını boşalttı.

    ABİ KARDEŞ EĞLENDİLER

    İşlerini bitiren çocuklar, oyun oynamaya başladı. Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken, küçükler ise kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi.

    İÇ ISITAN ANLAR KAMERADA

    Kardeşlerin kağıt topladıkları araçları ile geçirdikleri iç ısıtan görüntüler ise kameraya yansıdı.

    Arnavutköy'deki çocukların, kağıt toplama aracıyla eğlencesi VİDEO


    Arnavutköy deki çocukların, kağıt toplama aracıyla eğlencesi #1

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