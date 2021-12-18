Bir anda başlayan dolu yağışıyla birlikte yollar beyaza dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Havaların soğumasıyla birlikte çıkan fırtınalar, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına etkisiyle yağışlar şiddetlenirken, İstanbul'un bir kısmında dolu yağışı meydana geldi.

Arnavutköy'de saat 16.30 sıralarında dolu etkisini gösterdi.

ARAÇLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu kısa süreli yağsada cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Dolu sırasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'deki dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü VİDEO



























