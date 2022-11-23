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    Artçı deprem nedir? Düzce'de kaç artçı deprem yaşandı?

    Düzce'de meydanan gelen deprem sonrası artçı deprem gündeme geldi. Artçı deprem nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte cevabı..
    • 23.11.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:24
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    Artçı deprem nedir? Düzce'de kaç artçı deprem yaşandı?

    23 Kasım 2022 tarihinde gece 04.08'te merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem birçok şehirde hissedildi.

    Vatandaşlara büyük korku yaşatan deprem sonrası artçı depremlerin yaşanıp yaşanmayacağı araştırılmaya başladı.

    Peki artçı deprem nedir? Düzce'de meydana gelen deprem sonrası artçı depremler yaşandı mı?

    Artçı deprem nedir? Düzce de kaç artçı deprem yaşandı? #1

    Artçı deprem nedir?

    Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen daha küçük sarsıntılara denir. Artçı depremler, ana depremin meydana geldiği merkezde meydana gelmektedir. Artçı depremlerin büyüklüğü ve etkisi daha az olur. Fakat artçı depremler ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olabilir.

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreminin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiği açıklandı..


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