Artık İnternetten Plise Perde Siparişi Verilebiliyor

Son günlerde şık tasarımı ve kolay kullanımı ile adından sıkça söz ettiren “Plise Perdeler”, artık internetten herhangi bir şey alırmış gibi kolayca ölçü verilerek sipariş edilebiliyor.

İnternetten, plise perde yani, cam balkon perdesi satan Fullplise markası, websitesi ve diğer sosyal medya uygulamalarından, müşterilerine kolayca alışveriş yapma ve iletişime geçme olanağı tanıyor. Üstelik bütün satış sürecini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, nedir bu plise perdeler?

Plise Perde Nedir?

Plise perdeleri, cam balkon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla duyulan, cam balkon perdesi ihtiyacına göre üretilmeye başlanmış, sonrasında ise diğer cam sistemlerinde de kullanımı yaygınlaşan yeni nesil perdeler olarak tanımlayabiliriz. Bu perde türü, pencerelerdeki cam kısmın ölçüsüne göre özel olarak üretilmekte ve perdenin montajı, alıcılar tarafından yarım saatte kolayca yapılabilmektedir. Fazlasıyla ergonomik olan bu yeni nesil perdeler, kullanımıyla satın alan herkesi kendine hayran bırakıyor.

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Fullplise, dijital çağın gereksinimlerine uyarak sosyal medya profillerine çok önem verirken tüm sipariş sürecini de sosyal medya aracılığı ile yürütüyor. Alıcılar, plise perde almak istediği zaman, Fullplise’nin websitesinden kumaşları inceleyebiliyor veya Fullplise’ye balkonlarının fotoğraflarını atarak kumaş tavsiyesi isteyebiliyor. Alıcının ihtiyacına göre bir kumaş seçildikten sonra, alıcılar Fullplise’nin sosyal medya hesaplarında bulunan (YouTube, Instagram, Facebook) “Nasıl Ölçü Alınır?” videosunu izledikten sonra, doğru bir şekilde ölçü alarak ölçülerini iletebiliyor. Ölçülerine göre fiyat teklifi alan ve bu teklifi kabul eden alıcıya, sipariş verdiği perdeler, 1-3 iş günü arasında üretildikten sonra “demonte” olarak kargoya teslim ediliyor. Kargo firmasının 1-3 iş günü içerisinde alıcıya teslim ettiği plise perdeler, yine Fullplise’nin sosyal medya hesaplarında bulunan “Nasıl Montaj Yapılır?” videosuyla veya yolladığı montaj kılavuzu ile camlara monte ediliyor ve kullanılmaya başlanıyor.

Tüm bu sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediği Fullplise’nin, Ataşehir’deki üretim atölyesini ziyaret edebilir, güvenle alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Satın alan herkesin, plise perdelere hayran kalmasının nedenleri apaçık ortada. Alıcıları uğraştırmayan, kolayca temizlenen, ekonomik, yer kaplamayan ve modern bu perdeler, gelecekte her evin camında olacak.

Yeni nesil perdenin yeni adresi Fullplise!