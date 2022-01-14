Artvin-Ardahan karayolundaki köprünün yüksekliği 125 metre

Ülkemizdeki en yüksek dengeli konsol köprüsü, yolculara 125 metre yüksekliği ve 340 metre uzunluğunda yolculuk imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin en yüksek dengeli konsol köprüsünün yer aldığı Artvin-Ardahan karayolundaki Berta Dengeli Konsol Köprüsü ve Deriner Barajı, güzergahta seyredenlere en yüksek köprü üzerinde yolculuk imkanı sunuyor.

125 METRE YÜKSEKLİK

Temelden 125 metre ayak yüksekliği olan köprünün, 15 metre genişliği, 340 metre uzunluğu ve 165 metre iki ayak arasında açıklığı bulunuyor.