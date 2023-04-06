İHA

Artvin'in yüksek kesimlerinde, ilkbaharda da yağışı devam ediyor.

Hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası Kaçkar Dağları ve diğer yüksek kesimler beyaza büründü.

Bölgede yer alan Yaylalar köyünde ise ayılar ortaya çıktı.

Drone ile görüntülendi

Karların üzerinde kayarak oynayan yavru ve annesinin keyifli halleri drone ile görüntülendi.

Bölgede otel işletmeciliği yapan Cihat Bayram tarafından çekilen görüntülerde, anne ayının yavrusu ile eğlenmesi dikkat çekti.

Artvin beyaza büründü: Karın keyfini yavru ayı ve annesi çıkardı

"Kaçkarlar'da kayak sezonu hiç bitmez”

Kar üzerinden önce yavru ayı daha sonra annesi kayıyor. Ayıların eğlenceli hallerini sosyal medya hesabında paylaşan Bayram, “Kaçkarlar'da kayak sezonu hiç bitmez.” başlığıyla paylaştı.

Görüntüler ise büyük ilgi gördü.

Artvin beyaza büründü: Karın keyfini yavru ayı ve annesi çıkardı
Artvin beyaza büründü: Karın keyfini yavru ayı ve annesi çıkardı