Artvin beyaza büründü: Karın keyfini yavru ayı ve annesi çıkardı Kaçkar Dağları'ndaki kar yağışıyla eğlenen yavru ayı ve annesinin oyunları drone kamerası ile havadan görüntülendi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İHA Artvin'in yüksek kesimlerinde, ilkbaharda da kar yağışı devam ediyor. Hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası Kaçkar Dağları ve diğer yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede yer alan Yaylalar köyünde ise ayılar ortaya çıktı. Drone ile görüntülendi Karların üzerinde kayarak oynayan yavru ayı ve annesinin keyifli halleri drone ile görüntülendi. Bölgede otel işletmeciliği yapan Cihat Bayram tarafından çekilen görüntülerde, anne ayının yavrusu ile eğlenmesi dikkat çekti. "Kaçkarlar'da kayak sezonu hiç bitmez” Kar üzerinden önce yavru ayı daha sonra annesi kayıyor. Ayıların eğlenceli hallerini sosyal medya hesabında paylaşan Bayram, “Kaçkarlar'da kayak sezonu hiç bitmez.” başlığıyla paylaştı. Görüntüler ise büyük ilgi gördü.