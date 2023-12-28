Artvin beyaza büründü! Manzararası görenin aklını aldı Kar yağışıyla beyaza bürünen Artvin'de ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı tarafından drone ile görüntülendi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin her şehri ayrı bir güzelliğe sahip...

Yaz ya da kış demeden tüm güzelliklerini üzerinde yaşayanlara seren ülkemizin gözde yerlerinden Artvin, kış ayına girdi.

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin'in birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı.

Artvin´in 2 bin rakımlı Yanıklı köyü ise bozulmamış ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor.

Eşsiz görüntüler...

Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları arasındaki ahşap evler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Atatepe’nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi.

O eşsiz görüntüler, fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı tarafından drone ile görüntülendi.