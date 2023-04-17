DHA
Artvin-Erzurum karayolunun 45'inci kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayoluna aktı.
Karayolu ulaşıma kapandı
Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ın da incelemelerde bulunduğu bölgede, ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.