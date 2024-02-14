Artvin Karagöl, dört mevsimde de bir başka güzel: İşte o kareler! Borçka ilçesinde dört mevsim ayrı güzelliğe sahip olan Karagöl Tabiat Parkı, bölgeye gelenleri hayran bırakıyor.

İHA

Artvin'de bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, görenleri büyülemeye devam ediyor.

Her mevsim farklı güzelliklere sahip olan Karagöl, Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunuyor ve 368 hektarlık alanıyla da dikkati çekiyor.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yabancı turistlerin uğrak yeri

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl'de yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı muhabirinin Karagöl’de yıl içinde farklı mevsimlerde dron ile yaptığı çekimler sonucu ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri aynı karede buluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)