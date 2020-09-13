Artvin'de 10 dönümlük bahçesini çocuk parkına dönüştürdü

Çocukların gönüllerince koşup eğlenmeleri için mahalledeki bahçesini parka dönüştüren 83 yaşındaki Zekeriya Dede, herkesin takdirini topladı.

Artvin'in Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 14 torun sahibi Zekeriya Tavşanoğlu (83), çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti.

10 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNİ PARK YAPTI

Tavşanoğlu, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük arazisine kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi.

Çocuklar, çam ağaçlarının da bulunduğu alanda gönüllerince koşup oynarken aileleri de piknik yapma ve dinlenme imkanı buluyor.

"GÜVENLİ ORTAMDA OYNASINLAR"

Mahallede oyun parkı olmadığı için çocukların ara sokaklarda ya da araçların geçtiği yollarda oynadıklarını anlatan Zekeriya Tavşanoğlu, bu durumun içine sinmediğini söyledi.

Tavşanoğlu kayınpederinden kalan arazinin oyun parkı için müsait olduğunu belirterek, "Hem tatilde yanıma gelen torunlarım hem de mahallemizdeki çocuklarımız güvenli bir ortamda oynasın, güzel vakit geçirsin diye bahçemi düzenleyerek kullanıma açtım. Burası benim bahçem olduğu kadar artık mahallemizin oyun parkı ve piknik alanı." dedi.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYOR"

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş ise Tavşanoğlu'nun sergilediği bu davranışla herkesin takdirini topladığını belirterek, "Çocukları çok seviyor. Torunları çok, bizim mahallemizin de çocukları çok. Mahallemizde çocuk parkı olmadığı için bu eksikliği Zekeriya Amca'mız gidermiş oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Bize düşen bu parka destek vermek. Buradaki doğallığı bozmadan çocukların oynayabileceği yeni oyun aletleri getirip buraya koymak istiyoruz." dedi.

"ORTAM ÇOK HOŞLARINA GİTTİ"

İstanbul'dan tatile gelen yeğenleri ile parkta vakit geçiren Sevda Arslan, "Çam ağaçlarının altında, yeşillik içinde bir ortam çok hoşlarına gitti. Onlar oynarken ben de çimlerde kitap okuyarak zaman geçiriyorum. Alan geniş ve güzel olduğu için değişik etkinlikler yaparak hoş zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

"DEDEMLE GURUR DUYUYORUM"

Zekeriya Tavşanoğlu'nun 8 yaşındaki torunu Esma Tavşanoğlu da arkadaşlarıyla top oynadığını, ip atladığını, sallandığını ve koştuğunu anlatarak, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Dedemi çok seviyorum, biz çocuklar için böyle bir şey yaptığı için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.