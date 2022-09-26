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    Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı

    Artvin’de koruma altında olan 6,5 metre çevre uzunluğu ve 2,1 metre gövde çapıyla dünyanın ve Türkiye’nin en yaşlı armut ağacı unvanına sahip bin 100 yaşındaki armut ağacında meyve hasadı yapıldı.
    • 26.09.2022 - 21:21
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 21:24
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    Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı

    Artvin’in Şavşat ilçesi Yoncalı köyünde iki yıl önce dünyanın en geniş çaplı ve yaşlı armut ağacı tespit edildi.

    Köyü sakinlerinden Güllizar Altun'a ait evin bahçesinde asırlardır meyve veren armut ağacı, bin 100 yaşında olmasına rağmen halen meyve vermeye devam ediyor.

    Anıt ağaç olması için başvurular yapıldı

    İHA'nın haberine göre koruma altında olan 6,5 metre çevre uzunluğu ve 2,1 metre gövde çapıyla, 18,5 metre boyundaki armut ağacının dünyanın ve Türkiye’nin en yaşlı armut ağacı olduğuna dair tescillenip anıt ağaç olması için başvurular yapıldı.

    Ağacın bu yılkı hasadını Artvin Valisi Yılmaz Doruk, protokol üyeleri eşliğinde yaptı.

    "Artvin’de 70’in üzerinde armut çeşidi var"

    Vali Doruk, "Yoncalı köyündeyiz burada armut hasadına geldik. Ama bu sıradan bir armut değil. Bir anıt armut ağacı. Belki yüzlerce nesli burada ağırlamış. Yedirmiş içirmiş yolcu etmiş.

    Bin 100 yaşında, bu bilimsel olarak tespit edildi ve halen daha meyve veriyor. Artvin’de 70’in üzerinde armut çeşidi var.

    Bu anıt ağacı olması için tescil edilmesi için prosedürler başladı. Süreçte devam ediyor. Dünyada en yaşlı armut ağacına biz daha uzun ömürler diliyoruz. bu armut ağacına bizim gibi nice nesilleri ağırlamış yolcu etmiş.

    Şimdi bize emanet. İnşallah bizde onun kıymetini bilip korumaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere böyle sağlık şekilde devredeceğiz” ifadelerine yer verdi.

    Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı VİDEO


    Artvin de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı #1

    Artvin de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı #2

    Artvin de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı #3


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