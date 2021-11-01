Hopa'da bereketli geçen her av sonrası kampanya yapan balıkçı, hamsinin kilosunu 5 liradan veriyor. Balıkçının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Artvin’in Hopa ilçesinde 12 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, verimli geçirdiği her av sonrası hamsiyi uygun fiyata satıyor.

Kilosu 25-30 lira olan hamsi, Aksoy'un tezgahında 5 lira...

6 SAATTE TÜKENDİ

Büyük indirim için belediye hoparlöründen anons yapılırken, balıkçının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kilosu 5 liradan verilen 75 ton hamsi, 6 saat içerisinde tükendi.

Artvin'de 5 liradan verilen hamsiler 6 saatte 75 ton satıldı VİDEO

"3 LİRADAN KAMPANYA DÜŞÜNÜYORUZ"

En yoğun günlerinden birini geçiren balıkçı Aksoy, "Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz." dedi.

Hopalılar ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan kişilerin bu kampanyayı değerlendirdiğini söyledi.

HAMSİLERİ ŞOKLAYARAK SAKLAYACAKLAR

Kasalarla hamsi alanlar, tuzlama ve şoklama için en uygun fiyatın olduğunu belirtti.



