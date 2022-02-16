Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Nine’nin eğlenceli halleri

95 yaşındaki Saadet Nine, tahta kızakla kayak yaptı, doyasıya eğlendi. Parkurları tek tek geçen yaşlı kadın, adeta gençlere taş çıkardı.

Artvin’in Şavşat ilçesi Çukurköy’de kar yağışı etkili oldu.

Köy sakinleri ise esareti eğlenceye dönüştürdü.

KARDAN TÜNELLERDEN GEÇTİLER

Çukurköylüler tahta kızakla kayarak, keyifli zaman geçirdi.

Kardan özel parkurlar yapıldı, tünellerden geçildi. Evlerin çatısından kayan bile oldu.

95’LİK SAADET NİNE’DEN KIZAK ŞOV

60 yaşındaki Eyüp Saymaz da tahta kızağını alarak, soluğu meydanda alanlardandı…

Yanında 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz da vardı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

95 yaşındaki Saadet Nine, gençlere adeta taş çıkardı.

Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.