Artvin'in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçiler Metin Demirci ve kuzeni Emirhan Demirci, asma köprüden Çoruh Nehri’ne atladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçiler 30 yaşındaki Metin Demirci ve 32 yaşındaki Emirhan Demirci, antrenman için tehlikeli bir deneme gerçekleştirdi.

Bir asma köprü üzerine çıkan kuzenler, kendilerini Çoruh Nehri’nin sularına bıraktı.

KIYIYA ÇIKTILAR

Buz gibi suda bir süre sürüklenen kuzenler, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların, kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atladığı anlar kameraya yansıdı.

Artvin'de asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladılar VİDEO









