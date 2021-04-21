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    Artvin'de asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladılar

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçiler Metin Demirci ve kuzeni Emirhan Demirci, asma köprüden Çoruh Nehri’ne atladı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:04
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    Artvin'de asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladılar

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçiler 30 yaşındaki Metin Demirci ve 32 yaşındaki Emirhan Demirci, antrenman için tehlikeli bir deneme gerçekleştirdi.

    Bir asma köprü üzerine çıkan kuzenler, kendilerini Çoruh Nehri’nin sularına bıraktı.

    KIYIYA ÇIKTILAR

    Buz gibi suda bir süre sürüklenen kuzenler, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların, kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atladığı anlar kameraya yansıdı.

    Artvin'de asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladılar VİDEO

    Artvin de asma köprüden Çoruh Nehri ne atladılar #1

    Artvin de asma köprüden Çoruh Nehri ne atladılar #2

    Artvin de asma köprüden Çoruh Nehri ne atladılar #3

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