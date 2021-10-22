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Artvin'de ayı ile selfie çekti
Orman muhafaza memuru olarak görev yapan Simanur Duman, ormanda rastladığı ayı ile aynı kareyi paylaştı.
- İHA
- 22.10.2021 - 10:33
- Güncelleme : 22.10.2021 - 11:58
Artvin’in Şavşat ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan Simanur Duman, göreve gittiği Hanlı köyünde ormanlık alanda bir ayıya rastladı.
Ayıdan korkmayan Duman, yaklaşarak ayının fotoğrafını çekmeye başladı.
"MİNİK AYICIĞIM"
Ayı fotoğraf çekmesine aldırış etmeyince 5 metrelik mesafeye kadar yaklaşarak özçekim yapan Duman, bu görüntüleri sosyal medya hesabında “Minik ayıcığım” başlığıyla paylaştı.
Duman’ın görüntüleri büyük beğeni topladı.
Artvin'de ayı ile selfie çekti ViDEO