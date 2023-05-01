Artvin’de boğa güreşleri festivali Artvin'de her yıl geleneksel olarak yapılan festivalde şampiyon olan boğa sahiplerine para ödülü verildi.

İHA

Artvin İl merkezine bağlı Sakalar köyündeki arenada gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa ağırlıklarına göre "mini", "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti.

Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 25 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü verildi.

Kentte boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşlerine" hazırlık mahiyeti taşıyan güreşlere vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.

"Gurbetçiler de gelecektir"

Festivale katılan Suat Seçgin şunları söyledi:

Coşkulu bir havada geçiyor, bugün de nasibimize biraz yağmur yağdı ama güzel şimdi hava da açtı güzel geçiyor, ilgi yoğun giderek de ilgi artacaktır. Şimdi yaz sezonu gurbetçilerimiz çok İstanbul, Bursa, Ankara onlar da gelecektir izleyici sayısı günden güne daha da artacaktır.

"Katılım çok oldu"

Songül Aksakal ise şu ifadeleri kullandı: