Artvin'de çam sakızının kilosu 750 liradan satılıyor

Bölge halkı, pahalılığıyla dikkat çeken çam sakızının balla karıştırılarak tüketilmesinin mide ağrısına iyi geldiğini söyledi.

Artvin’in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor.

Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çam sakızının toplanması da ustalık istiyor.

Çam sakızı, genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor.

Ağustos ve eylül ayında toplanan sakız, genellikle köknar ağacında bulunuyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

ÇOBAN ARMAĞANI SÖZÜ ESKİDE KALDI

Artvin’in bi çok bölgesinde olduğu gibi Yusufeli ilçesi Kılıçkaya Köyü ormanlarından toplanan çam sakızı, tarımla uğraşan köylünün alternatif geçim kaynağı.

Köy sakinlerinden Ufuk Kurt, küçük yaştan itibaren topladığı çam sakızını şimdi değeri oldukça arttığını ifade etti.

“Çam sakızı çoban armağanı” deyiminin eskide kaldığını kaydeden Kurt, "Şimdi kilosu 700-750 liradan satılıyor. Neredeyse çeyrekle aynı fiyattalar." dedi.

Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor ViDEO

"BİR AĞAÇTA EN FAZLA 300-400 GRAM OLUYOR"

Çam sakızının genellikle köknar ağacında olduğunu belirten Kurt, "Köknar ağaçların bol olduğu ormanlara gidiyoruz. Bıçak yardımıyla ağaçların üzerinde olan sakızlarını topluyoruz. Taze çam sakızını çiğnemek için, eski olan ise toz haline getirip balla karıştırarak mide ağrısına iyi geldiği için tüketiyoruz.

Bir ağaçta en fazla, 300 yada 400 gram toplanabilir. Oldukça zor bir iş. Ağaçların tepesine çıkıp inerken eline, ayağına yapışıyor. Üstün başın berbat oluyor. Herkesin yapacağı iş değil." diye konuştu.

"20 METRELİK AĞAÇLARIN TEPESİNE ÇIKIYORUZ"

Fahri Kuru ise toplamasının oldukça zahmetli olduğunu ifade ederek, "Genelde köknar ağacında olur, bıçak yardımıyla toplanır. Belirli bölgelerde olur toplaması zordur, herkes çıkıp toplayamaz. 12 metre ile 20 metre uzunluğunda olan ağaçlar var.

Tepesine kadar çıkıp topluyoruz. Bir günde 100 gramda toplarsın yarım kiloda toplarsın. Mide ağrısına iyi gelir diye biliyoruz. Babam 94 yaşında devamlı kullanıyor." şeklinde konuştu.