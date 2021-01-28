Artvin'de çobanı evlilik vaadiyle dolandıran kadın tutuklandı

Artvin’de evlilik vaadiyle çobanlık yapan Ercan Akbulut'u 40 bin lira dolandıran ‘Nehir Naz’ takma isimli Hülya Soyler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde evlenmek isteyen çoban 25 yaşındaki Ercan Akbulut, tanıdığı bazı inşaat ustaları aracılığı ile Van nüfusuna kayıtlı 29 yaşındaki Hülya Soyler ile tanıştırıldı.

Aracılara 31 bin lira başlık parası veren Akbulut, Van'dan aldığı kadınla Ardanuç’a geldi.

ORTADAN KAYBOLDU

Ardanuç'ta 3 gün kalan Hülya Soyler, Ercan Akbulut ile alyans almak için kuyumcuya gitti. Burada pahalı bir alyans satın aldıran Hülya Soyler, kuyumcu çıkışı bir mağazaya girdi. Bu sırada Soyler, aniden ortadan kayboldu.

Gelin adayına ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan çoban, jandarmaya başvurdu.

40 BİN LİRA HARCADI

Soyler'in bir taksiye binerek önce otobüs terminaline, ardından İstanbul’a gittiği belirlendi. Ercan Akbulut'un kadına başlık parası ile birlikte yaklaşık 40 bin lira harcadığı öğrenildi.

5 İLDE 300 BİN LİRALIK VURGUN

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hülya Soyler’in izini sürdü. Şüphelinin Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı, altın ve başlık paraları ile kaçtığı belirlendi.

Düğün davetiyeleri de bastıran Hülya Soyler'in son 4 ayda, 5 ilden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. ‘Nehir Naz’ lakaplı Soyler, önceki gün katıldığı bir televizyonda canlı yayınlanan programda, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Soyler ile aileler arasında aracılık yapan Y.B. ve K.T. de yakalandı. Artvin’e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hülya Soyler tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"23 YAŞINDA DENDİ 29 ÇIKTI"

Yaşadığı olayı anlatan Ercan Akbulut, "Amcamın evini yapan bir usta vardı, amcam ustaya, ‘Benim bir yeğenim var, bunu baş göz edelim’ demiş. O da, ‘Ben bulurum ama 40-50 bin lira başlık parası var’ demiş. Amcam da babama danıştı. Babam da benle konuştu ve ‘olur’ dedim. Yavuz usta, ben, babam ve amcam Van Erciş'e gittik. Orada da aracı bir kişi vardı, onla birlikte kızın evine gittik. Eve girdik, oturduk çay falan içtik. Kızla beni konuşturdular ve olumlu gördüler. Daha sonra konu başlık parasına geldi. 40 bin lira para istediler, 31 bin liraya anlaştılar. Parayı hesaptan vermek istedik ama kabul etmediler. O an biraz şüphelendik, parayı vermeden Artvin’e geri geldik. Usta ‘Ayıp oldu’ dedi. Bizi bir daha onların evine götürdü. Çektiğimiz parayı nakit olarak verdik, kızı aldık ve Artvin’e geri geldik. Kız için 23 yaşında dendi ama 29 yaşında olduğunu öğrendik. Cuma günü akşam dışarı çıkıp gezdik. Pazartesi sabahı da nişan yüzüğü almak için Ardanuç’a gittik. Yüzüğü aldık elbise almak için başka bir mağazaya girdik. Bir anda mağazadan kayboldu, kaçtığını anladık." dedi.

"EVLİLİKTEN SOĞUDUM"

İnsanların birbirini çok iyi tanıması gerektiğini ifade eden Akbulut, "Görücü usulünü kimseyle tavsiye etmiyorum daha önce hiç kız arkadaşım olmadı. Çok üzüldüm, iyi niyetle bir yola çıktık ama dolandırıldık. Yüzük almaya giderken, ‘uygun fiyatlı bir yüzük alalım, durumumuz iyi değil anlayış göster, zaten başlık parası verdik’ dedim ‘tamam’ dedi ama en pahalısını seçti. Kendisinin gerçek adını da bilmiyorum. Nikah için kimliğini istedim vermedi, aslında orada şüphelenmiştim. Kız buradan kaçmadan önce telefonumdaki tüm fotoğraflarımızı da silmiş, hiç delil bırakmamış. Biz şüphelenmeyelim diye babaannemle namaz kılıyorlardı, umreye gittiğini söyledi ama abdest aldığını hiç görmedim, sürekli namaz kılıyordu. Ben çiftçiyim ve koyunlarım var, 40 bin TL bizim için çok para. Ben bu parayı geri istiyorum ve şikayetçiyim. Artık evlilikten soğudum daha evlenmek istemiyorum. Yine kandırılmaktan korkuyorum, düzgün kısmetler karşıma çıkarsa olur ama konuşmam lazım. Hayatı paylaşabileceğim bir eş istemiştim. Buralardan kimseyi bulamadık, kızlar çiftçiye gelin gelmek istemiyor. Böyle bir çare aradık ve dolandırıldık.” ifadelerini kullandı.