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    Artvin'de dağ keçileri köye indi

    Dağların zirvesinden köye inen dağ keçileri, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 14:38
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    Artvin'de dağ keçileri köye indi

    Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayımladığı ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri zaman zaman vatandaşların karşısına çıkıyor.

    Dağ keçileri, Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyü Deftisa Mahallesi’ne kadar indi.

    Yöre halkı, boynuzları 1,5 metreyi bulan ve indikleri köyde yiyecek arayışına giren dağ keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR

    Dağ keçileri, köydeki yiyecek arayışının ardından ormanlık alana girip, gözden kayboldu.

    Artvin'de dağ keçileri köye indi ViDEO

    Artvin de dağ keçileri köye indi #1

    Artvin de dağ keçileri köye indi #2

    Artvin de dağ keçileri köye indi #3

    Artvin de dağ keçileri köye indi #4

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