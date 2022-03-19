Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
614.282
2.09%
BTXN Coin
39.28
0.07%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı

    Kayaların usta tırmanıcıları olan Yaban Keçileri’nin sarp kayalıklardaki müthiş hünerleri kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı

    Artvin ve ilçelerinde sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin görüntülendi.

    Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek korunmakta olan yaban keçileri, kayalık alanlarda hünerleri hayranlık uyandırıyor.

    Bazen beslenmek amaçlı çıktıkları kayalıkları, bazen de diğer yaban hayvanlarından korunmak için kullanıyorlar.

    KEÇİLERİN KUSURSUZ KAMUFLAJI

    Kayalıkların renginde oldukları için fark edilmeleri çok zor olan yaban keçilerinin bu kez görüntülendi.

    Dik ve dümdüz kayalardaki çevikliğiyle gezen yaban keçileri rahatlıkla atlayıp zıplamaları gözlerden kaçmadı.

    DİK YAMAÇLARI AŞTILAR

    Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimini umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçileri, kayalık alanlarda zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar.

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #1

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #2

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #3

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #4

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #5

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #6

    Artvin’de dağ keçilerinin tırmanışı #7


    İlginizi Çekebilir

    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra
    Kültür Sanat

    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Adli Tıp işe alıyor! Adli Tıp Kurumu 124 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
    Gündem

    Adli Tıp işe alıyor! Adli Tıp Kurumu 124 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

    Görüş Bildir