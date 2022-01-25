Artvin'de dede ve torunun kar eğlencesi

Artvin'de dede ve torunun kar eğlencesi

Şavşat ilçesinde tahta kızaklarını alan dede ve torunu evin çatısına çıkarak kaymaya başladı. Birbirini sırayla kayda alan ikilinin renkli görüntüleri görenleri gülümsetti.

Ülkenin dört bir yanından karla mücadele haberleri gelirken, Artvin'de kaydedilen görüntü yüzleri gülümsetti.

Artvin'in Şavşat ilçesi Çukurköy köyünde yaşayan Eyüp Saymaz (60) ve torunu Ömercan Tekin, kar yağışını fırsata çevirdi.

ÇATIDAN KAYARAK EĞLENDİLER

Tahta kızaklarını alan dede ve torunu, yolda kaymak yerine evin çatısına çıkarak eğlenmeyi tercih etti.

Çatıdan tahta kızakla kayan dede ve torunu, karların üzerine uçarak beyaz örtünün keyfini doyasıya çıkardı.

RENKLİ ANLAR KAMERADA

Çatıdan kayarken birbirlerini kameraya çeken dede ve torun renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Artvin'de dede ve torunun kar eğlencesi VİDEO

