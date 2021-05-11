Artvin'de doğum yapan köpek ve yavrularına sahip çıktı

Doğum yapan köpek ve 11 yavrusuna sahip çıkan Cevahir Ergen, "Kimse bakmayınca ben beslemeye başladım" dedi.

Yusufeli'nde yaşayan Cevahir Ergen, doğum yapan köpek ve yavrularına kıyamayınca, bakmaya karar verdi.

EVİNİN BAHÇESİNDE BESLİYOR

Tekkale köyünde yaşayan Cevahir Ergen, boş arazide doğum yapan sokak köpeği ile 11 yavrusunu sahiplendi. Köpekleri evinin bahçesine getiren kadın, onları süt ve ekmekle besliyor.





"LÜTFEN HAYVANLARA ZARAR VERMEYİN"

Hayvanların da birer canlı olduğunu ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Ergen, "Hayvanların, bizlere hiçbir zararı yok. Bizim mahallemizin köpeği ama kimse bakmayınca ben beslemeye başladım. Süt, ekmek, kemik ve tavuk eti veriyorum, anne çok zayıf. İnsanlar nasıl can taşıyorsa, bu hayvanlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlara zarar vermeyin” dedi.

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