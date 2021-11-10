Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.

Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, vahşi doğada her zaman rastlayamadığımız anlara şahit olabiliyoruz.

O anlardan bir tanesi de Artvin'deki fotokapana yansıdı.

CEYLANLARIN DÜELLOSUNDA KAZANAN KARDEŞLİK OLDU

Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.

Artvin’de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı VİDEO