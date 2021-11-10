- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı
Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı
Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.
- İHA
- 10.11.2021 - 22:00
- Güncelleme : 11.11.2021 - 00:39
Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, vahşi doğada her zaman rastlayamadığımız anlara şahit olabiliyoruz.
O anlardan bir tanesi de Artvin'deki fotokapana yansıdı.
CEYLANLARIN DÜELLOSUNDA KAZANAN KARDEŞLİK OLDU
Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.
Artvin’de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.
Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı VİDEO