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    Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

    Artvin'de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 00:39
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    Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı

    Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, vahşi doğada her zaman rastlayamadığımız anlara şahit olabiliyoruz.

    O anlardan bir tanesi de Artvin'deki fotokapana yansıdı.

    CEYLANLARIN DÜELLOSUNDA KAZANAN KARDEŞLİK OLDU

    Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirilen fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düellosunda kazanan kardeşlik oldu.

    Artvin’de fotokapanlara yansıyan 2 ceylanın düello anı yaban hayattaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

    Artvin'de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı VİDEO

    Artvin de fotokapana iki ceylanın düellosu yansıdı #1

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