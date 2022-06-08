Artvin’de görülen Anadolu parsının ailesi araştırılıyor

Artvin’de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu parsının, ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Anadolu parsının özellikle yavrularının olup olmadığına bakılıyor.

Nesli tükenmekte olan Anadolu parsı, Türkiye’de yalnızca 4 ilde görüldü.

Bu illerden biri de Artvin…

48 yıldır varlığından şüphe duyuluyordu

Türkiye’de yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen 48 yıldır varlığı hakkında şüphe duyulan yetişkin erkek pars, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından uzun çalışmalar sonucu fotokapana yakalandı.

Artvin’de sevinç yarattı

Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürü ekipleri tarafından il genelinde 200’ün üzerinde konulan fotokapanlarla görüntülenen Anadolu parsı, bölgede büyük sevinç yaşattı.

Kentte biyoçeşitlilik ve hayvan popülasyonu konusunda önemli çalışmalar sürdüren Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Anadolu parsının özellikle yaban keçisiyle beslendiği için bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Artvin’de Anadolu Parsı görüntülendi VİDEO



“İspatlanması mümkün olmamıştı”

Artvin'in yaylaları, ormanları ve dağları ile parsların barınacağı en ideal alanlara sahip il olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk, şöyle devam etti:

“2000’li yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiç bir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu.

“Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş”

Bu çok sevindirici olay. Fotokapan görüntüleriyle parsın Artvin’de yayılım gösterdiği tespit edildi. Artvin, iller baz alındığı zaman Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip olan illerin başında geliyor.

Hatta Artvin, Avrupa’nın birçok ülkesinden daha fazla ekosisteme bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sahip bir ilimiz. Yapılan çalışmalarda Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş.

“Parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut”

Bunlarla beslenen hayvanlar hem zenginliği getiriyor hem de bu hayvanlarla beslenen yırtıcıların bu alanda yaşayabilmelerini sağlıyor. Özelikle parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut.

Özellikle yaban keçisi ve yaban domuzu Artvin’de çok fazla olduğundan dolayı parsın da Artvin’de yayılışı oldukça mümkün.”

Her aşaması araştırılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile çalışmalara katıldıklarını kaydeden Göktürk, “Yapılan çalışmaların bundan sonraki aşamasında ‘Popülasyon yoğunluğu yani kaç adet burada mevcut? Bunların erkek dişi olanları? Yavruları var mı yok mu? En önemli yayılış alanları nereler? Artvin’in bir bölgesinde mi var yoksa diğer bölgeleri geziyor mu?’ bunlar araştırılıyor. Hatta şu anda bile fotokapanlar yine çekim yapmaya devam ediyor. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz, birlikte yürütmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.