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    Artvin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl’e akın etti

    Türkiye'nin saklı cennetleri arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl, hafta sonu havaların ısınmasıyla ziyaretçilerle doldu taştı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:41
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    Artvin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl’e akın etti

    Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    KARAGÖL, SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

    Artvin'in Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, yağlı boya tablolarını andırıyor.

    Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

    Artvin'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl’e akın etti VİDEO

    GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER, KARAGÖL'E AKIN ETTİ

    Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.

    Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor, fotoğraf tutkunları ise eşsiz manzarayı fotoğraflıyor.

    Artvin de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl’e akın etti #1

    Artvin de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Karagöl’e akın etti #2

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