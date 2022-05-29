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    Artvin'de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

    Geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından yapılan, motorsuz 4 tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar.
    • 29.05.2022 - 15:25
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    Artvin'de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

    Artvin Off-Road Kulübü, Artvin Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gravity Raicer (Yer Çekimi Yarışçısı) isimli yarış organizasyonu düzenledi.

    Artvin Off-Road Spor Kulübü tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen yer çekim yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

    Hurda parçalarından yaptıkları araçlarla yarıştılar

    Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, firen sistemi olan dört tekerlekli araçlar; trafiğe kapatılan şehrin caddelerin kıyasıya yarıştılar.

    Trafik ve sağlık ekipleri eşliğinde hastane kavşağında start alan 5 araç, Valiliğin önüne kadar 900 metrelik mesafede yer çekimine adeta meydan okudu.

    Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır, Artvin’de ilk defa Gravity Racer (Yer Çekimi Yarışçısı) diye bir yarış düzenlediklerini söyledi.

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #1

    "Amacımız geri dönüşüme destek vermek"

    İHA'ya konuşan Şatır, “Farklı tasarım araçlarla ilginç bir yarış. Amacımız geri dönüşüme destek vermek. Kullanılmayan lastik parçalarıyla, teneke parçalarıyla araçlar tasarlandı. Ahşaptan yapılan ve kendini cipe benzeten araçlar var, uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar. Araçların dört tekerlekli olması şartı var. Kask ve dizlikleri zorunlu tuttuk. Motorsuz ve firen sistemi olacak. Şartlarınız bunlar. Yarış, Hastane Kavşağı'ndan, Valilik önüne olan parkurda yapılacak. Yarış esnasında yol trafiğe kapatıldı. Şehrin içinde değişik bir atmosfer planladık" diye konuştu.

    Yarışlarda bitiş noktasını tamamlayan sürücülere ödülleri verildi.

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #2

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #3

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #4

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #5

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #6

    Artvin de hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar #7


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