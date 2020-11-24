Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte beyaza bürünen şehrin yüksek kesimleri, tadına doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin’in yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü.

2 bin 100 rakımlı Yanıklı köyü farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Arazi sorunu bulunan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamaca inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor.

AHŞAP EVLER KAR ALTINDA

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Yanıklı köyünün 2 bin 100 rakımlı yaylasında aralarında asırlık yapıların da yer aldığı 170 ahşap ev yıllar önce inşa edildi.

Artvin'de kar manzarası ViDEO



KAR MANZARASI BÜYÜLÜYOR

Yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç eden köy sakinlerinden kışın kimse kalmıyor.

Fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı, yaylanın kış görüntüsünü çekebilmek için karla kaplı yolları aşarak, manzarayı havadan görüntüledi.



