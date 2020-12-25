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    Artvin'de karacayı kurtarmak için nehre atladı

    Artvin’in Borçka ilçesinde itfaiye eri Memduh Kurtuluş, Çoruh Nehri’ne düşen karacayı görünce hiç düşünmeden buz gibi suya girdi.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 10:39
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 11:41
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    Artvin'de karacayı kurtarmak için nehre atladı

    Artvin Borçka Belediyesi İtfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh Nehri kenarında gezindiği sırada nehirde çırpınan bir karacayı fark etti.

    Yiyecek aradığı sırada suya düştüğü tahmin edilen karacayı kurtarmak isteyen belediye çalışanı, elbiseleriyle birlikte soğuk suya atladı.

    SUDAN ÇIKARDI

    Bir süre karacanın peşinden sürüklenen Kurtuluş, daha sonra yüzerek karacaya ulaştı. Etraftaki vatandaşların yardımıyla karaca sudan çıkartıldı.

    KARACA ÖLDÜ

    Sudan çıkartılan karacanın yaşamadığını fark eden vatandaşlar, yeniden hayata döndürmek için çaba harcasalar da başaramadı.

    O anlar ise etrafta bulunanlar tarafından kaydedildi.

    Artvin'de karacayı kurtarmak için nehre atladı ViDEO

    Karaca

    Karaca

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