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    Artvin'de keçiler, köylülerin horonuna katıldı

    Eğlence amaçlı horon çeken vatandaşlara eşlik eden keçiler, izleyenlere tebessüm ettirdi. Horon oynayan keçilerin görüntüleri, büyük ilgi gördü.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 10:03
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    Artvin'de keçiler, köylülerin horonuna katıldı

    Artvin’in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlenmek amaçlı horon oynamaya başladı.

    Ayşe Erkan’a ait üç keçi sahibinin yanına gidince, Erkan keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti.

    Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horan eklendi.

    HORON OYNAYAN KEÇİLERİ ÇEKTİLER

    ‘Herkes horona’, ‘dik oyna’ komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri, çevrede bulunanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

    İLGİ GÖRDÜ

    Hemşin müziği eşliğinde horon oynayan keçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Artvin de keçiler, köylülerin horonuna katıldı #1

    Artvin de keçiler, köylülerin horonuna katıldı #2


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