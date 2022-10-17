Artvin'de kokarca böceği istilası

Borçka'da, kötü koku çıkarması ve tarım ürünlerine zarar vermesi sebebiyle köyü basan kokarca böceği, köy sakinlerinin kabusu haline geldi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camii köyüne yaşayan vatandaşların başı, kokarca böcekleriyle başı dertte...

Evlerini ve ahırlarını istila eden kokarca böceklerinin yaydığı kötü koku sebebiyle bölge halkının yaşamları olumsuz etkileniyor.

Böcekler tarım alanlarına zarar veriyor

Son günlerde, sayıları çoğalmaya başlayan böcekler, köyde yetişen sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu.

Artvin'in özellikle Güreşen, Muratlı ve Camili köylerinde oldukça fazla olan kokarca böceği, yazın meyve ve sebzeleri ve fındığa zarar verirken, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasının üzerine köylülerin evlerine girip istila etmeye başladı.





"Kimyasal mücadele ile bölgemizi bozmak istemiyoruz"

İHA'nın haberine göre; Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un köyü ziyaret ettiği sırada köy sakinleri, böceklerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Köy muhtarları ve vatandaşların kokarca böceği ile ilgili sorunlarını dinleyen Vali Doruk, "Bilindiği gibi, kokarca dediğimiz bu böcek Gürcistan'dan geldi. Bu böcek, tarım alanlarımız için tehdit. Çaya zarar veremiyor ama fındık ve meyveler üzerinde etkisi var, onunla ilgili mücadele çalışmamız var. kimyasal mücadele ile bölgemizi bozmak istemiyoruz. Bu nedenle dikkatli hareket ediyoruz. Özellikle Macahel’e kimyasal mücadele yapmamak için alternatif mücadele arayışı içindeyiz." şeklinde konuştu.