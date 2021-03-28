"Baharın habercisi" olarak adlandırılan, sabah ve akşam saatlerinde anneleri ile buluşması için ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde annelerini rahatlıkla bulup süt emiyor.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayanlar için ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak ifade edilen koyunların kuzulama dönemi başladı.

Onlarca kuzu, kapıların açılmasıyla seslerinden tanıdıkları annelerine koştu.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde besiciler için ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen koyunların, kuzulama dönemi heyecanı yaşanıyor.

Artvin’de kuzuların anneleri ile buluşma anı VİDEO

YENİ DOĞAN HER KUZU HEYECAN YARATIYOR

Aylarca karla mücadele edip hayvanlarını bahara çıkartmış olmanın telaşını yaşayan besiciler, şimdilerde zamanlarının büyük bir kısmını sürülerinin kuzulama dönemine harcıyor.

İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Harmanlı köyü sakinleri de geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

Her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşüyor.

ANNELERİNİ SESLERİNDEN TANIYAN KUZULAR

İlçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, yeni doğan kuzuları yeme alışkanlığı kazanmadığı için farklı bir bölümde tutuyor.

Zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan besiciler, günün iki öğününde yeni doğan kuzuları anneleriyle buluşturup süt ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kapıların açılmasıyla kuzular, seslerinden tanıdıkları annelerine koşarak süt içiyor.

“MERA SORUNUMUZ VAR”

Kuzuların sütle beslenip gelişimlerinin daha hızlı olması için sabah ve akşam saatlerinde ağıllardan çıkarılıp anneleriyle buluşturulma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Ardanuç Harmanlı köyü sakinlerinden 60 yaşındaki besici Şaban Beşli, “Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Bizim işimiz bu. Bu iş bizim kemiğimize kaynamış, bu işten vazgeçemeyiz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Mera sorunumuz var. Bakanlığımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Belli bir arazinin bize tahsis edilmesini istiyorum.” ifadelerine yer verdi.