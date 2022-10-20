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    Artvin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

    Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
    • 20.10.2022 - 20:08
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    Artvin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

    Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Yağış nedeniyle derelerde su seviyeleri yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü.

    Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

    Derenin debisi yükseldi, su baskınları yaşandı

    Hopa ilçesinde Sundura deresinin debisi yükseldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı heyelanlar yaşandı. Arhavi ilçesinde sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar su baskınlarına neden oldu.

    Musazade Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerinin depolarının zemin katlarını su bastı.

    Sel ve heyelana karşı uyarı

    İHA'nın habeirne göre, Kabisre deresinin debisi yükselirken, vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #1


    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #2

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #3

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #4

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #5

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #6

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #7

    Artvin de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı #8


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