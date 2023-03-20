Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ne inen bir karacayı fark eden sokak köpekleri karacayı kovalamaya başladı.

Korkan karaca önce Kapisre deresine atladı.

Derede balık tutan vatandaşların şaşkın bakışlarıyla su içinde ilerlemeye çalışan karaca, dereden kurtulup bir sitenin bahçesine girdi.

Tel örgülerle çevrili sitenin bahçesinde köpeklerden kaçan karacanın yardımına site sakinleri koştu.

Tel örgülerden atlamaya çalışan karaca, balkondan atılan çarşaf yardımıyla yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın hafif yaralandığı öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Karacayı yakalayan site sakinlerinden İsmet Güney şunları söyledi:

Dereden hızlı bir şekilde karacanın geldiğini gördük. Köpekler kovalamasını engelledik. Hayvan köpeklerden kurtulmayı başarınca dereden çıkarak, sitenin bahçesine girdi. Sitede bir tur attı, komşular çarşaf attı onla yakalamayı başardık ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik.