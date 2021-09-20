Artvin'de son çeltik hasadına başlayan köylüler duygusal anlar yaşadı

Önemli tarım arazilerinden biri olan çeltik tarlalarında, bölge halkının 4 aylık bekleyişinin ardından sular altında kalacak son hasat başladı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sular altında kalacak olan Tekkale köyünde, tarlalarda biçilen son çeltikler, dövülerek kullanıma hazır hale getiriliyor.



Tamamlandığında Türkiye’nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar normal hayatlarını sürdürüyor.

ÇELTİKLERİNİ GELENEKSEL YÖNTEMLE AYIRIYORLAR

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köy sakinleri baraj inşaatının gölgesinde, çeltiklerini biçerdöver yerine geleneksel yöntemler kullanarak sap ve samandan ayırıyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Köyleri ve tarım arazileri sular altında kalacak olan köy halkı, son çeltiklerini duygusal anlar yaşayarak yapmaya başlamalarının ardından, ya kısmet diyen bölgenin çalışkan kadınları, bir önceki gün çeltikleri biçerken bir sonraki gün ise erkekler tarafından eski usulde taşa ve kendi yapmış oldukları tahtalara vurarak tanelerini döktürme işlemi yaptı.

"SENEYE YA KISMET"

"Bu yıl da hasadımızı yaptık köyümüz ve arazilerimiz su altında kalacak seneye ya kısmet." diyerek kara demlikte çayları kaynarken bir taraftan türkülerle, ağıtlarla pirinç hasadını yaptılar.

















